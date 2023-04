Coreia do Norte critica G7, após grupo pedir fim das armas nucleares no país

21/04/2023 | 15:37



A ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui, qualificou nesta sexta-feira, 21, o G7 como um "instrumento para garantir a hegemonia dos EUA", enquanto criticava o recente pedido do grupo pelo fim das armas nucleares em seu país.

Em encontro recente no Japão, graduados diplomatas do G7 condenaram em conjunto recentes testes de mísseis balísticos norte-coreanos e reiteraram seu compromisso para que a Coreia do Norte abandone de vez suas armas nucleares. No mês que vem haverá uma cúpula de líderes do G7 em Hiroshima, onde o programa nuclear norte-coreano deve ser novamente discutido.

A ministra disse que seu país buscará "forte atuação contrária" se o G7 mostrar "qualquer tentativa de comportamento" que vá contra os interesses fundamentais da Coreia do Norte. O G7 é formado por EUA, Japão, Reino Unido, França, Alemanha, Canadá e Itália, além da União Europeia.