Palmeiras retoma treino, descansa titulares, e prepara time para pegar o Vasco

21/04/2023 | 15:10



Passada a vitória apertada sobre o Cerro Porteño pela Libertadores, o técnico Abel Ferreira agora vira a chave e foca suas atenções no Campeonato Brasileiro. Na atividade desta sexta-feira, ele programou um regenerativo para os atletas que enfrentaram os paraguaios e já começa a estudar a equipe que vai a campo diante do Vasco, no Rio, pela segunda rodada do Nacional.

Diante do calendário apertado, o treinador palmeirense deve lançar mão de todo o seu elenco para evitar o desgaste excessivo de seus atletas. Assim, tão importante como o treinamento, vai ser o descanso para ajudar na recuperação de seus comandados.

"O calendário do futebol brasileiro é muito duro e temos que trabalhar a recuperação. Querem jogos intensos e qualidade de jogo, mas o que peço a minha diretoria é que possamos ter três dias de descanso", afirmou o treinador sobre a sequência de partidas.

Os jogadores que atuaram em parte do confronto com o Cerro foram a campo na Academia e trabalharam fundamentos como passe e também finalização. O estafe do treinador português comandou ainda um trabalho de enfrentamento de ataque contra a defesa para exercitar o drible e aprimorar a velocidade.

Para o duelo com os cariocas, um retorno certo é do zagueiro Murilo. Piquerez é outro que pode reaparecer. Apesar de ter sido liberado para a transição física, o lateral Mayke ainda deve ficar de fora por alguns jogos, assim como Raphael Veiga, Bruno Tabata, Atuesta e Rony.