Após falar de drama para engravidar, Graciele Lacerda lamenta comentários: Melhor ninguém saber

21/04/2023 | 15:10



Graciele Lacerda vira e mexe vira assunto nas redes sociais. Recentemente, por exemplo, ela atraiu atenção por abrir, mais uma vez, o tratamento que está fazendo para conseguir engravidar do companheiro, Zezé Di Camargo.

Caso você não saiba, a influenciadora tenta há tempos engravidar do sertanejo pelo método fertilização in vitro (FIV). Após ver que sua conversa sobre o caso havia gerado bafafá nas redes sociais, ela voltou aos Stories para rebater os comentários.

Em seu texto, Lacerda lamentou a situação e disse que é por isso que prefere não comentar sobre o caso.

O texto dizia:

É por isso que não falo nada do que estou passando, do meu tratamento, para vocês. Porque vira matéria e fica cheio de pessoas maldosas julgando e jogando maldade na nossa vida sem saber de nada. Melhor ninguém saber e nos proteger com nossas orações e fé. Porque para essas pessoas, só Deus mesmo para tomar conta de tantas palavras do mal.