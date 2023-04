Esposa de Drake Bell pede divórcio uma semana após o desaparecimento do cantor

21/04/2023 | 15:10



Drake Bell virou assunto nos últimos dias após ter sido dado como desaparecido pela polícia de Daytona Beach, no último dia 13 de abril. O ator foi encontrado bem, e usou suas redes sociais para se pronunciar sobre a situação - até chegando a fazer piada sobre o caso.

Recentemente, o nome de Drake voltou a viralizar após o TMZ divulgar que a esposa do ator, Janet Von Schmeling, teria pedido o divórcio uma semana após seu desaparecimento. Segundo o site, ela teria dado entrada na separação na última quinta-feira, dia 20, alegando que o motivo seria diferenças irreconciliáveis.

Drake e Janet estão juntos desde 2013, quando começaram a namorar. Em 2018, se casaram em uma cerimônia íntima. O casal tem um filho de dois anos de idade chamado Wyatt. De acordo com o que foi divulgado pelo TMZ, a mãe do pequeno pede no processo de divórcio sua guarda integral, legal e física.