Dorival fala em recuperar São Paulo e pede paciência: 'Entregar nosso melhor'

21/04/2023 | 14:32



Com status de atual campeão da Libertadores e também da Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior deu a sua primeira entrevista como treinador do São Paulo nesta terça-feira no CT do clube. Com um discurso cuidadoso, porém confiante, o novo comandante falou da dificuldade da falta de tempo que vai ter para implantar seu trabalho, mas deixou claro que volta ao Morumbi disposto a colocar a equipe no trilho das vitórias.

"O mínimo que temos que entregar é o nosso melhor. Temos hoje de 14 a 16 garotos criados aqui dentro e isso aumenta a identificação. Venho para um clube gigante que de repente não vivencia o momento que merece. Mas isso pode mudar em questão de tempo, de meses. Tudo vai depender do trabalho e vou fazer o meu máximo", afirmou o treinador.

Dorival chega ao CT da Barra Funda já arregaçando as mangas. A diretoria são-paulina agiu rápido e o técnico já teve o nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) para poderá comandar o time na partida deste sábado, contra o América-MG. Diante da falta de tempo, o comandante disse que vai aproveitar o legado deixado pelo Rogério Ceni.

"Estou pegando agora um trabalho muito bem feito pelo Rogério. Pretendo dar sequência tentando melhorar e aumentar a confiança de todos eles para colocar a equipe em um outro momento. Eu vim aqui para tentar vencer e buscar os melhores resultados."

De volta ao clube após intervalo de quatro anos, Dorival Júnior chega ao São Paulo para tentar passar confiança a um elenco que não vinha conseguindo desempenhar um bom futebol. Ao comparar a sua última passagem com o momento atual, o técnico vêm um momento menos complicado desta vez.

"O ano de 2017 era distinto e vivia uma mudança de elenco. Estavam chegando Arboleda, Petros, Marcos Guilherme dando um total de oito a dez jogadores além da vinda do técnico. Agora pego uma sequência do Rogério e quero fortalecer a confiança do grupo para viver um outro momento, um outro patamar",afirmou o treinador que acertou um vínculo de um ano e meio com a diretoria são-paulina.