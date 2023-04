Após flagra no motel, MC Gui e Bia Michelle postam foto no mesmo lugar

21/04/2023 | 14:11



Coincidência? Depois de anunciarem o término do relacionamento, MC Gui e Bia Michelle surpreenderam ao publicar Stories na mesma localização, em Riviera de São Lourenço, no litoral norte de São Paulo. Apesar de não aparecerem juntos, os dois compartilharam que estão passando o feriado desta sexta-feira, dia 21, por lá.

Como você acompanhou, o ex-casal deu o que falar quando um vídeo da influenciadora pegando o ex-fazendeiro no flagra viralizou nas redes sociais. Nas imagens, ele aparece no motel com outra mulher. Babado!

- Você tem noção do que você fez?, grita Bia, no vídeo.

Será que vai rolar remember ou foi apenas o acaso?