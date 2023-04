Tiradentes, patrono da odontologia

Braz Antunes



21/04/2023 | 14:02



Há mais de dois séculos, Tiradentes, como era chamado Joaquim José da Silva Xavier, começou uma jornada de conhecimento que o faz ser reconhecido, como um importante ativista político e herói brasileiro. Pela iniciativa de desbravar os primórdios da odontologia, tornando-se patrono da profissão.

A odontologia avançou tanto ao longo dos anos que é uma das profissões que mais se desenvolvem, principalmente em novas tecnologias. Com a regulamentação da odontologia e a criação do sistema conselhos, há 59 anos, percebemos o quanto a classe se uniu para difundir a saúde bucal como essencial para a saúde total. Nossa missão fundamental.

Com esse propósito seguimos avançando, buscandoaperfeiçoamentos e melhores atendimentos à população, o que permite aos cirurgiões-dentistas oferecerem procedimentos menos invasivos e dolorosos e mais assertivos.

Assim, o Crosp (Conselho Regional de Odontologia de São Paulo), autarquia federal, também vem se reinventando e evoluindo dia a dia, buscando estar cada vez mais próximo de seus Inscritos, ampliando a comunicação e evidenciando mais o seu papel perante eles.

E são muitos os desafios. Para que a nossa profissão continue evoluindo, o cuidado com a formação de novos cirurgiões-dentistas é fundamental. Por isso, seguindo o CFO (Conselho Federal de Odontologia), somos contrários aos cursos de graduação no formato EaD (Ensino a Distância). Aproveito para congratular o presidente do CFO, dr. Juliano do Vale, pela condução dessa discussão, que visa essencialmente a boa formação dos novos profissionais, em benefício da sociedade, sempre visando a maior e melhor odontologia do mundo.

E para que a odontologia brasileira siga como referência mundial, especialmente pela qualidade dos seus profissionais e pesquisadores científicos, é importante estarmos sempre um passo à frente com novas técnicas e procedimentos, o que somente a vivência e a educação de qualidade propiciam.

Nesse ponto, também é essencial reafirmar que a Lei do Ato Médico não se aplica à odontologia. Ou seja, nossa profissão não está subordinada a outra área, como muitas vezes tentam fazer crer.

Outra característica do profissional brasileiro: o engajamento social. Assim como Tiradentes empenhou-se para mudar a trajetória do nosso País, nós também temos um compromisso com o próximo.

Como exemplo cito a campanha em prol das cidades afetadas pelas fortes chuvas no Litoral Norte paulista, realizada pelo Crosp, que uniu a odontologia de todo Estado e arrecadou, em menos de duas semanas, mais de cinco toneladas em doações para as famílias desabrigadas.

Portanto, na celebração do Dia de Tiradentes, quero reverenciar a memória desse ícone brasileiro, que tanto contribuiu com a nossa profissão. Finalizo cumprimentando os profissionais da odontologia que, inspirados em Tiradentes, fazem da Odontologia Brasileira a maior e melhor do mundo!

Braz Antunes é presidente do Crosp (Conselho Regional de Odontologia de São Paulo).