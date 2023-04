Tarcísio e a mobilidade

Da Redação



21/04/2023 | 13:53



O governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem concentrado esforços, no início de sua gestão no Palácio dos Bandeirantes, para melhorar a mobilidade urbana no Estado. O Grande ABC está colhendo vários frutos do programa de investimentos em transporte público. Ontem, a região foi contemplada com o anúncio de que mais duas estações da Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – a Prefeito Celso Daniel, em Santo André, e a Mauá – vão passar por obras de modernização e acessibilidade. O edital para a contratação da empreiteira responsável pelas intervenções deve ser publicado ainda neste ano, de acordo com o presidente da CPTM, Pedro Moro.

Com quase três milhões de habitantes, de acordo com o mais recente Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Grande ABC necessita de projetos que garantam o deslocamento em massa de passageiros intercidades com rapidez, segurança e conforto. E a aposta em transporte por trilhos está em sintonia com os modelos mais modernos e eficientes implantados mundo afora. O entusiasmo de Tarcísio de Freitas pelo Metrô vem desde a campanha eleitoral, quando, em visita à sede deste Diário, comprometeu-se a realizar o sonho acalentado há décadas pelos moradores da região. Seu discurso de posse e as primeiras medidas tomadas já no cargo comprovam que falava sério.<EM>

É importante, aliás, notar a deferência com que o atual governador trata o Grande ABC – diferentemente do descaso dos últimos ocupantes do cargo, especialmente João Doria (PSDB), responsável por sepultar o projeto da Linha 18-Bronze. Em menos de quatro meses da gestão Tarcísio de Freitas, a região já obteve as garantias de que as obras do BRT-ABC, o sistema de transporte rápido por ônibus, terão continuidade, que o Metrô chegará via Linha 20-Rosa e, agora, que serão reformadas duas outras estações de trem. O chefe do Executivo paulista retribui, com ações práticas, a confiança que o morador das sete cidades depositou nele, na forma de votos, nas eleições de outubro.