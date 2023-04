Felipe Neto, Shakira e outros famosos se recusam a pagar por selo azul no Twitter

21/04/2023 | 13:13



Após Elon Musk retirar o sinal de verificação para aqueles que não são assinantes do Twitter Blue, serviço que dá acesso a recursos extras na plataforma, no último dia 20, diversos famosos que anteriormente tinham o selo por serem relevantes, se pronunciaram que não irão pagar pelo serviço.

Agora, o selo azul será para as pessoas que pagarem o pacote, disponível para compra na web por US$ 8 ao mês ou US$ 84 ao ano. Para os apps em iOS ou Android, por US$ 11 ao mês ou US$ 114,99 ao ano. As assinaturas estão disponíveis globalmente.

Ex-BBBs como Rafa Kalimann e Eliezer, cantores mundialmente famosos como Lil Nas X, Dua Lipa, Shakira, Katy Perry e Lady Gaga, personalidades como Felipe Neto e Casimiro, as jornalista Miriam Leitão e Patrícia Kogut, o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton e até a atual primeira-dama do Brasil, Janja Lula Silva, não tem mais o selo azul.

O dono do Twitter no entanto manteve alguns selos azul para personalidades como o jogador de basquete do Lakers, LeBron James, o escritor Stephen King e o ator William Shatner.