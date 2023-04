Maíra Cardi esclarece boatos sobre gastar dinheiro do namorado: Temos dinheiro, literalmente, para dar e vender

21/04/2023 | 13:11



Maíra Cardi surpreendeu seus seguidores ao mostrar a surpresa que preparou para o amado, Thiago Nigro. Em sua conta no Instagram, ela contou que comprou mais de 100 looks para o namorado. Foram tantas compras que o seu cartão chegou a ser bloqueado pelo banco.

Dias depois da compra de milhões, nesta sexta-feira, dia 21, a influenciadora apareceu em seus Stories para esclarecer alguns boatos sobre a divisão de dinheiro entre o casal. Maíra disse para os internautas ficarem tranquilos que tanto ela quando Thiago possuem dinheiro o suficiente para gastarem como quiserem, e não precisam se preocupar em qual cartão é feita a compra.

- Em relação a dinheiro, tem uma galera achando que eu estou detonando o cartão dele. Mas eu faço as compras com o meu cartão. Não temos esse probelmas. Temos dinheiro, literalmente, para dar e vender.

E, concluindo seu pronunciamento, a influenciadora deixou claro que, sabendo do dinheiro que eles ganham, o casal sempre ajuda aqueles que precisam com doações financeiras, mas também aproveitam a grana para gastar com eles mesmos.

- Trabalhamos para isso. A gente não tem esse problema do que é de quem. Tanto faz se é do meu cartão ou do dele. É tudo junto e misturado.