Após visitar Vila Belmiro, Neymar Jr. se emociona: Eu queria morar ali

21/04/2023 | 13:10



Neymar Jr. não aguentou a emoção ao visitar a Vila Belmiro, estádio do Santos. Caso você não tenha acompanhado a carreira do craque, foi jogando pelo time da baixada que o jogador fez seu nome se tornar conhecido na história do futebol.

Atualmente, Neymar está passando uma pequena temporada no Brasil, enquanto se recupera de uma lesão. Afastado dos campos europeus, ele veio matar a saudade do verdinho dos estádios brasileiros e, claro, não poderia escolher outro lugar se não a cidade de Santos, né?

Após marcar presença em um jogo na noite da última quinta-feira, dia 20, Neymar escreveu nas redes sociais:

Ontem foi difícil expressar meu sentimento? hoje quando acordei eu sorria sozinho, de felicidade e lembrar que voltei a VILA BELMIRO após dez anos. O frio na barriga que sentí ontem, foi igualzinho ao que senti na minha estreia pelo peixe? que sensação gostosa! Ontem, eu queria morar ali, naquele sentimento ? frio na barriga, torcida gritando meu nome, camisa 11, moicano? quanta historia hein ? OBRIGADO SANTOS, EU TE AMO.