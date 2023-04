BCE: é preciso cautela e definir juros a cada reunião, com base em novos dados, afirma Visco

21/04/2023 | 13:06



Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Ignazio Visco disse nesta sexta-feira, dia 21, que o banco precisa ser cauteloso na definição de sua política monetária e tomar decisões a cada reunião. Em entrevista à Bloomberg TV, Visco, que também é presidente do BC italiano, afirmou que o BCE irá manter a postura de decidir sobre juros com base em novos dados, "à medida que eles vierem", uma vez que "atravessamos tempos altamente incertos". Visco comentou também que a zona do euro ainda não sentiu o efeito completo da série de altas de juros que o BCE implementou desde meados do ano passado e ponderou que o núcleo dos preços no bloco mostra persistência da inflação.