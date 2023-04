Estado cria “coalizões empresariais” no Interior como estratégia de fomento à economia local

Associação Paulista de Portais e Jornais



O governo estadual anunciou a criação de seis “coalizões empresariais” no Interior do Estado com o objetivo de fortalecer as vocações de cada região e equilibrar o Produto Interno Bruto (PIB). A Secretaria de Desenvolvimento Econômico promoveu encontros nessa direção nas regiões de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba e Franca. A previsão é que até agosto todas as regiões sejam contempladas.



Vocações regionais

Segundo o órgão, as coalizões empresariais visam reunir o setor empresarial e lideranças locais para discutir e viabilizar medidas que estimulem a cadeia produtiva, de acordo com as características de cada região administrativa. Franca, por exemplo, é vocacionada para o setor calçadista. Os técnicos estaduais querem partir da realidade local para propor estratégias mais amplas. “Os grupos formados nas coalizões vão elaborar propostas de fomento às economias locais, com o objetivo de atrair investidores, além de identificar a necessidade de cada região ou polo industrial para ofertar capacitação profissional à população”, divulgou a secretaria.



Estado turístico

O Estado de São Paulo está entre os destinos de lazer mais vendidos do Brasil, de acordo com o Anuário Braztoa 2023, publicado este mês pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (BRAZTOA), em parceria com a consultoria Sprint Dados. O município de São Paulo e os destinos próximos da capital aparecem na 4ª posição nacional quando o assunto é a venda de destinos de lazer, na preferência de brasileiros e estrangeiros. A informação é da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado. “São Paulo tem opções de turismo para agradar todos os públicos, com cultura, gastronomia e paisagens incríveis; além de atrativos de qualidades, ótimas estradas e conectividade aérea. Muito além dos negócios, nosso estado tem no lazer um potencial muito grande”, afirma o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.



Tendências

O estudo ainda revela que 42% dos passageiros domésticos embarcados são da geração X (40 a 60 anos) e 26,8% baby boomers (60 anos), o que demonstra uma tendência de viagens entre o público adulto e a terceira idade.



Sustentabilidade

O Ranking de Cidades Sustentáveis 2023, desenvolvido pela plataforma on-line Bright Cities destaca diversas cidades paulistas no topo do ranking. Dentre as 326 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes, foram apontadas as cinco primeiras de cada região. Na região Sudeste, Barueri ganhou o 1º lugar, à frente de São Caetano do Sul, Araras, Bragança Paulista, Atibaia e São José do Rio Preto – ranking que se repete no quadro nacional.



Bombando

O valor exportado pelo agronegócio brasileiro alcançou o recorde de US$ 16 bilhões em março deste ano. Os produtos de maior destaque no mês foram soja em grãos, milho, farelo de soja, açúcar de cana em bruto e carne de frango in natura. Juntos, os produtos contribuíram com US$ 2,0 bilhões para o aumento das exportações, valor superior ao crescimento de US$ 1,6 bilhão nas vendas externas totais do setor. Em março de 2022, as exportações do agronegócio foram de US$ 14,4 bilhões. As informações são do Ministério da Agricultura e Pecuária.



No mar

A temporada de cruzeiros 2022/2023 entra em sua reta final, consolidando-se como a maior dos últimos 10 anos, com a estimativa de 650 mil a 700 mil passageiros embarcados, mais de quatro vezes acima da anterior. Segundo a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia Brasil), a temporada atual, que termina em abril, gerou cerca de 48 mil empregos, trazendo impacto econômico de aproximadamente R$ 3,6 bilhões, crescimento de 240% em relação a 2021/2022. (Agência Brasil)



Investimentos paulistas

A InvestSP, agência de promoção de investimentos do estado, confirmou o anúncio de R$ 18 bilhões em investimentos privados em São Paulo este ano, valor 13% maior que o registrado em todo o ano de 2022 (R$ 15,9 bilhões). Sete projetos devem gerar quase três mil empregos nas cidades de Guarulhos, Salto de Pirapora, Paulínia, Indaiatuba, Taubaté e São Paulo.



Negócios paulistas



? Segundo o Instituto de Economia Agrícola (IEA), a cultura do tomate envarado (mesa), destinado ao consumo in natura, tem previsão de produção na safra 2022-2023 de 400,2 mil toneladas, cultivados em 5,1 mil hectares de lavoura no Estado de SP. (Diário da Região, Rio Preto)



? O Vale do Paraíba atingiu US$ 2,67 bilhões exportados no primeiro trimestre de 2023 e registrou queda de 4% em relação a 2022, em igual intervalo – US$ 2,79 bilhões. (O Vale)



? A varejista de malas e acessórios de viagem Bagaggio investiu R$ 1 milhão na primeira loja da marca na cidade de São Paulo, no Shopping Pátio Paulista. A empresa completou 80 anos em 2022 e tem mais de 160 lojas espalhadas pelo país



? O market4u, rede de mercados autônomos que opera por meio do conceito de honest market em condomínios comerciais e residenciais, anunciou a inauguração de um novo centro de distribuição em Osasco, cidade vizinha a capital São Paulo.

