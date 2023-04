No Mais Você, Ricardo Alface reforça opinião sobre Amanda: Foi planta

21/04/2023 | 12:11



Ricardo Alface deixou a casa mais vigiada do Brasil na última quinta-feira, dia 20. O brother disputou o favoritismo do público com Larissa, mas levou a pior e foi eliminado do BBB23 com 68,86% dos votos. Agota, Larissa, Bruna Griphao, Amanda e Aline Wirley continuam na disputa pelo prêmio.

Como já é comum, o eliminado participou do Mais Você. Em conversa com Ana Maria Braga, Alface desabafou sobre sua eliminação.

- Tem que respeitar a vontade do público. Se a gente saiu tem motivo. Mas eu sai porque? Sai por uma pessoa que não jogou. Mas aceita que dói menos.

O participante se mostrou incomodado com a estratégia de Amanda que, segundo ele, não jogou e não merece o lugar no Top 4. Alface afirma que, para ele, a sister foi planta na edição. E não só ela! Marvvila e Aline também foram consideradas plantinha pelo eliminado.

Vida amorosa na horta

Para aliviar a tensão do assunto, Ana Maria aproveitou para relembrar os romances de Alface durante o programa. O participante flertou com Paula, Tina e Sarah! Atirando para todo lado, né? Mas o brother revelou que está interessado mesmo em Sarah Aline, porém, eles ainda não tiveram a oportunidade de conversar direito sobre o futuro da relação dos dois.

- Ela que me conquistou!, afirmou Alface.

Rivalidades

O clima entre Ricardo Alface e Fred Bruno parece não estar entre os melhores. Colocando fogo no parquinho, Ana Maria perguntou para Alface quem foi o chato da edição. Sem papas nas línguas, ele confessou que Fred Bruno e Cara de Sapato eram os mais irritantes do programa. Parece que tem treta aí, hein?

A apresentadora do Mais Você ainda questionoou o eliminado sobre se ele faria algo diferente, caso tivesse oportunidade. Com sinceridade, o brother respondeu que não.

- Se eu fizesse algo diferente, não seria o Alface. Eu cresci em cima dos meus erros. Meus erros não foram meus inimigos, foram como uma escada.