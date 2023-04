Justiça derruba liminar que proibia Titi Müller de falar sobre o ex-marido e ela celebra: Decisão sensata

21/04/2023 | 10:10



O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou uma liminar que proibia Titi Müller de falar sobre o ex-marido, Tomás Bertoni. Como você vem acompanhando, a influenciadora acusa o músico de abuso psicológico.

Assim que a decisão foi divulgada, Titi comemorou muito nas redes sociais. Em uma publicação, ela escreveu:

VerificadoAfasta de mim esse CALE-SE sim! Caiu a liminar da minha mordaça! Tive medo de falar, de ser eu. Perdi trabalhos, o sono, ganhei conhecimento jurídico e agora o reconhecimento de que estou andando no caminho certo. Finalmente posso falar livremente sobre qualquer assunto. Sim. QUALQUER. Obrigada a todas e todos que ecoaram meu silêncio, e que essa decisão sensata sirva de porta para muitas mulheres que vivem situações parecidas, poderem sair. Obrigada.

Titi e Tomás estão divorciados desde 2021. Atualmente, eles dividem a guarda do filho, Benjamin, de dois anos de idade. Segundo informações do jornal Metrópoles, o Ministério Público entrou com uma denúncia formal contra o músico por violência pscicológica, mas a Justiça ainda espera por um novo laudo que comprove as acusações para decidir se acatará o pedido.