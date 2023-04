Amanda e Aline Wirley seguem na disputa pela primeira vaga na final; veja o que rolou na madrugada do BBB23

21/04/2023 | 10:10



A madrugada desta sexta-feira, dia 21, no BBB23 foi marcada pela Prova do Finalista, a disputa que definirá a primeira vaga na grande final do programa. Quer saber tudo que rolou durante a madrugada? Então vem, que a gente te explica!

Assim que o programa ao vivo acabou, Amanda, Larissa, Aline e Bruna estavam no local de prova já disputando a tão conquistada vaga. Caso você não tenha acompanhado, para vencer, elas precisam se manter sentadas em uma cadeira giratória enquanto seguram uma logo.

Ao longo do período de prova, elas ainda têm a opção de apertar um botão de pausa, que para a cadeira por 30 segundos. Cada competidora pode pedir pelo beníficio 15 vezes.

Larissa foi a primeira a pedir para parar. Ela contou que estava passando mal e, com cinco horas de prova, acabou dormindo e soltando a logo. Ao retornar para casa, ela chorou muito com o ocorrido e está direto no último paredão da edição.

Duas horas depois, Bruna Griphao também dormiu e soltou a logo. Ela ainda não havia usado nenhum de seus benefícios de pausa.

Com isso, a disputa segue entre Amanda e Aline Wirley.

Quem será a primeira finalista do BBB23?