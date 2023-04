21/04/2023 | 10:04



Santos repudia e promete identificar 'torcedor' que cometeu racismo contra Messias e Ângelo

Mais uma vez o futebol brasileiro é manchado por um ato de racismo. Um vídeo viralizou nas redes sociais da pior maneira possível na noite desta quinta-feira, com um santista chamando os jogadores Messias e Ângelo de "macaco" na Vila Belmiro. O clube repudiou o ato e promete identificar a "pessoa travestida de torcedor" e entregá-la às autoridades.

O revoltado santista aparece nas imagens atrás da descida dos jogadores para o vestiário da Vila Belmiro após o empate sem gols com o Audax Italiano pela Copa Sul-Americana gritando na passagem dos atletas. "O seu macaco do c..., vamos jogar bola filho da p...", gritou quando o zagueiro Messias passou. Também ofendeu a mãe do técnico Odair Hellmann e chamou Ângelo, um dos últimos a passar, de macaco.

Torcedores que estavam atrás do opressor, fizeram questão de divulgar o vídeo justamente para que ele receba uma punição na Justiça e também seja banido dos jogos da equipe. Como há um vidro de proteção no setor, os jogadores e o treinador não escutaram as ofensas discriminatórias.

"O Santos Futebol Clube tomou conhecimento na noite desta quinta-feira, após a partida diante do Audax Italiano, pela Conmebol Sul-Americana, de um ato de racismo isolado de uma pessoa travestida de torcedor, mas que na verdade estava ali para desagregar e criar uma situação desconfortável a todos. Ofendeu claramente os jogadores Messias e Ângelo, ao final do jogo, registrado por verdadeiros torcedores que também não aceitam esse tipo de comportamento", divulgou nota de repúdio o Santos.

"O clube lamenta e repudia um ato desses, que não deve ser mais tolerado. Iremos em busca do reconhecimento desse criminoso para que as autoridades tomem as devidas providências. Não vamos nos omitir. Só assim esses atos intoleráveis serão banidos da sociedade. Chega de tolerância com racismo", afirmou o clube.

O Santos tem uma campanha para evitar o racismo em suas dependências e frisa que não admite qualquer ato de intolerância. "Se você é racista, preconceituoso ou xenófobo, por favor, não compareça aos jogos do Santos FC, não seja Sócio-Rei e não use nossos produtos oficiais. Melhor ainda: deixe de torcer paras o Santos. Você não merece esse clube e não é bem-vindo em nossa casa." M