São Bernardo FC é o time que mais sobe no ranking da CBF

Heitor Mazzoco



21/04/2023 | 09:23



A boa campanha do São Bernardo FC na série D do Campeonato Brasileiro de 2022 – que culminou com o acesso para série C deste ano – garantiu a escalada de 81 posições no ranking da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Agora, o Tigre aparece na 145ª colocação. No ano passado, o São Bernardo FC foi semifinalista do Brasileirão da 4ª divisão. A expectativa, caso faça uma boa série C, é de subir ainda mais no ranking 2024. De acordo com os números apresentados pela entidade máxima do futebol, o São Bernardo FC foi o time que mais subiu posições.

De acordo com a CBF, pontuam no levantamento as equipes que disputam as quatro divisões do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil nos últimos cinco anos – o peso na pontuação é maior para as competições recentes. Outro time da região no ranking é o Santo André, na 113ª posição. Em comparação com ranking 2022, o Ramalhão subiu 21 degraus no ranking nacional.

No Campeonato Brasileiro da série D do ano passado, o Santo André fez uma campanha ruim e não passou da primeira fase. No grupo A7, o Ramalhão terminou na 6ª colocação – entre oito clubes.

Já o São Caetano, que disputou uma competição nacional pela última vez em 2020, caiu 25 posições e aparece neste ano na 154ª colocação. O Água Santa, vice-campeão do Paulistão deste ano, classificou para série D de 2024 e deve aparecer no ranking do ano seguinte.





OUTROS PAULISTAS

O melhor do Estado de São Paulo no ranking é o Palmeiras, que continua na segunda posição, seguido por São Paulo, Corinthians, Santos, RB Bragantino, Ponte Preta, Guarani, Ituano e Botafogo (veja arte ao lado). A equipe que mais caiu posições foi o Mogi-Mirim, 56 no total, o que deixou o clube do Interior de São Paulo na 224ª posição.