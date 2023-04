Vereador do MBL quer impeachment de Lula

Da Redação



21/04/2023 | 09:16



O vereador de Santo André Márcio Colombo (PSDB), um dos nomes do MBL na região, perdeu a paciência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O gabinete do parlamentar tucano protocolou nesta quinta-feira (20), em Brasília, pedido de impeachment do chefe do Executivo nacional. Na alegação de Colombo, o pedido se sustenta no fato de Lula ter decretado sigilo nas imagens do circuito interno do Planalto durante a invasão do dia 8 de janeiro, e que mostravam o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias (demitido após vazamento do vídeo). Para ele, o petista tentou esconder o delito cometido por um auxiliar.

Bastidores

Novos amigos

Quem viu, se espantou. Não passou batido no meio político a aproximação do vereador de São Caetano César Oliva (PSD) com o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Até então oposição, Oliva agora aplaude as ações do governo. E também virou amigo da deputada estadual Carla Morando (PSDB), com direito a foto na rede social da parlamentar.