Segurança escolar em Diadema será política permanente

21/04/2023 | 09:11



A Prefeitura de Diadema lançou ontem o Observatório de Segurança Escolar. Uma política que será permanente e vai criar grupos em quatro escolas, entre elas a Emeb Tiradentes, no bairro Serraria, onde foi realizado o evento, para identificar possíveis situações de violência no entorno das unidades e discutir ações tanto para evitar que essa violência chegue à escola quanto medidas para promover a cultura de paz.

Fazem parte do Observatório as secretarias de Educação, Segurança Cidadã, Saúde, Esporte e Lazer, Cultura e Assistência Social e Cidadania. Devem participar, ainda, pais, mães e responsáveis pelos estudantes, professores e funcionários das escolas, lideranças comunitárias do entorno e os próprios alunos. Quatro escolas vão ser pontos focais para debater as questões da própria unidade e das outras escolas da região. São elas a Emeb Tiradentes, no Serraria; Emeb Atila Ferreira Vaz, no Eldorado; Emeb Devanir José de Carvalho, no Jardim Santa Elisabeth; e Emeb Jorge Amado, no Taboão. Com encontros que serão realizados ao menos uma vez por mês, o grupo vai discutir potenciais problemas nas escolas e no entorno, identificar pontos de atuação, pensar em soluções para mitigar a violência e promover a cultura de paz.

“Nós já temos os conselhos e agora temos que organizar o fluxo de informações, para podermos entender melhor o que está acontecendo e termos ações efetivas, para fazer da escola o lugar onde a criança acorda de manhã com vontade de ir”, afirmou o prefeito José de Filippi Júnior (PT).

A secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, lembrou que essas ações que estão sendo tomadas pela construção da cultura de paz na Educação não são ações de apenas um dia. “Esse evento marca o dia em que estamos enfrentando essa situação de ameaça de violência com a mão da paz e nós vamos fazer disso um trabalho contínuo, que a cada dia vai mostrar o que é verdade e o que é mentira sobre essas ameaças”, afirmou.

“A violência não está na escola. A escola é um lugar de paz, de vida, onde as crianças aprendem, brincam, vivenciam situações que vão formar quem elas serão no futuro. Temos que levar mais da escola para as famílias, mais tempo para as pessoas ficarem juntas, com menos celular e mais contato humano”, completou.

“Não podemos trabalhar com respostas reativas que criam mais conflitos do que trazem segurança”, afirmou o secretário de Segurança Cidadã, Benedito Mariano. “O Observatório será um fórum permanente para discutirmos os problemas e pensarmos em soluções. Prevenção de violência não é só trabalho do poder público, tem que envolver toda a sociedade”, finalizou.