Fran Silva troca a Câmara pela Pasta da Cultura em São Bernardo

Artur Rodrigues



21/04/2023 | 09:02



Cotado para ser presidente da Câmara até às vésperas da votação, realizada em 14 de dezembro do ano passado, o vereador Fran Silva (PSD) assumiu ontem a Secretaria de Cultura e Juventude de São Bernardo, que estava sob o comando de Lígia Ramos.

A nomeação de Fran acontece quatro meses depois de o parlamentar ser atropelado na eleição à mesa diretora do Legislativo, vencida por Danilo Lima (PSDB), nome indicado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) e primo do ex-vice-prefeito e deputado federal Marcelo Lima (sem partido).

Nas semanas que antecederam as eleições, o Diário noticiou que o nome de Fran Silva havia sido articulado entre os próprios vereadores da base governista, que não queriam eleger um nome indicado pelo chefe do Executivo. Fran tinha o apoio de pelo 15 parlamentares até a véspera da eleição, o que seria suficiente para garantir a vitória.

Orlando, no entanto, queria que o novo presidente do Legislativo fosse alguém indicado por ele e de sua confiança, assim como aconteceu nos seis primeiros anos de mandato, quando Pery Cartola (PSDB), o falecido Ramom Ramos (ex-PDT), além de Juarez Tudo Azul (PSDB) e Estevão Camolesi (PSDB) foram escolhidos.

De início, Orlando propôs os nomes de Almir do Gás, Afonso Torres e Toninho Tavares, todos do PSDB, mas sem sucesso. Com medo de que a vitória de Fran representasse a ascensão do G-10, grupo de parlamentares da base que defende mais autonomia da Câmara em relação ao Executivo, o prefeito articulou a candidatura de Danilo e convenceu a sua base a eleger o parlamentar tucano.

Mesmo não abdicando da candidatura, Fran não votou em si mesmo e seguiu a base governista, declarando voto em Danilo. O único vereador a votar no pessedista foi Julinho Fuzari (PSC), que à época justificou a escolha dizendo que Fran Silva foi o único a procurá-lo pedindo o apoio para vencer o pleito.

Nos corredores da Câmara, os comentários após a eleição eram de que acordos feitos por Orlando Morando com a sua base envolvia a ida de Fran à Secretaria de Cultura e Juventyude, o que aconteceu de fato. Esse acordo, segundo apuração do Diário, foi o suficiente para convencer o pessedista a apoiar a candidatura de Danilo Lima.

Com o novo cargo, Fran Silva terá o salário aumentado em aproximadamente 82%. Como vereador, ele recebia R$ 15.031,75 e agora passará a receber R$ 27.372,68. A nova remuneração já considera o reajuste de 7% aprovado pela Câmara na sessão da última quarta-feira (19). O pessedista votou a favor do subsídio.

O Diário entrou em contato com Fran para que ele falasse sobre seu novo trabalho como secretário, mas ele não deu retorno.