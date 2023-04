Santo André realizará feirão de emprego com 3.000 vagas

Da Redação



A Prefeitura de Santo André realizará na quarta-feira, das 8h às 15h, a primeira edição do Feirão do Emprego e da Inclusão Produtiva, com cerca de 3.000 vagas disponíveis. A ação ocorrerá no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, localizado na Rua São Pedro, 27, no bairro Silveira. Todas as vagas, bem como os serviços do Feirão, poderão ser acessados na mesma data por meio do portal https://bit.ly/FeiraodeEmpregoSA.

“Essa iniciativa se soma a outras que realizamos visando incentivar a geração de emprego e renda na cidade. E um dos diferenciais é que também vamos oferecer qualificação profissional, entre outros serviços, visando capacitar nossa gente e estimular o empreendedorismo”, afirma o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O feirão vai disponibilizar não somente vagas de postos de trabalho, mas também qualificação profissional e uma série de serviços para melhoria da qualidade de vida das pessoas em vulnerabilidade social, que compõe a política de inclusão produtiva andreense.

Trinta empresas de diversos segmentos confirmaram participação no feirão e no site, ofertando vagas em cerca de 180 funções, como a de cozinheiro, ajudante geral, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, mecânico de automóveis, auxiliar administrativo, motorista, gerente de vendas, açougueiro, analista de RH, marceneiro, eletricista, chefe de cozinha e muitas outras. Quem participar presencialmente deverá levar cópias do currículo suficientes para serem entregues às diversas empresas participantes.

Após passar pelo atendimento, ao sair do ginásio, o candidato a vaga irá encontrar os estandes com informações sobre oportunidades de qualificação e capacitação da Escola de Ouro Andreense, orientações sobre empreendedorismo com a equipe da Sala do Empreendedor e do Sebrae, além de informações sobre acesso ao microcrédito, do programa Mais Crédito.

Também estará disponível serviço de orientação, cadastramento e atualização do CadÚnico, acesso aos serviços sociais ofertados pela Prefeitura e também a programas estaduais e federais.