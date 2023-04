Sescs da região têm programação com grupo de teatro e show de mágica

Da Redação



21/04/2023 | 08:52



Os Sescs de São Caetano e Santo André terão programação com espetáculos de teatro e mágica. Na unidade são-caetanense (Rua Piauí, 554 - Santa Paula), quem estende a lona e traz sua alegria em duas apresentações nesta sexta-feira (21) e sábado (22), às 16h, é o solo Pesadelo da Mágica. No palco, a multiartista Dani Rocha-Rosa, da Cia LaClass Excêntricos, dá vida a uma personagem que quebra a forma consciente e racional de ver as coisas, e, com humor, poesia e alegria, propõe reflexões simples e metafóricas sobre a existência da alma.

A artista propõe uma desconstrução de todas as expectativas pré-estabelecidas. O show busca levar o público a se envolver com o que está acontecendo no seu enredo e se reconhecer em sua humanidade.

Já o Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302 - Vila Guiomar) têm atrações para entreter todos os públicos. Nesta sexta-feira, às 16h, a Cia. Mungunzá chega com anonimATO, concebido como espetáculo de rua, e que estreou inicialmente no Parque da Luz. Com grandes instalações, bonecos, perna de pau, figurino inflável, música e movimentação, a montagem é uma mescla de linguagens.

<EM>Os ingressos estão à venda em todas as bilheterias e no site do Sesc. No caso do espetáculo andreense, a entrada é gratuita.