7 filmes e séries para estudar a história do Brasil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



21/04/2023 | 08:55



Mais conhecido como Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier tem a data de sua morte celebrada hoje (21 de abril). Patrono do País, liderou a conspiração separatista, chamada de Inconfidência Mineira, contra o reinado português. Esse período é essencial para entender a história do Brasil e, além dos livros, materiais audiovisuais podem ser uma boa opção para quem quer saber mais sobre o tema.

Para Ligia Melo, professora de História do Colégio Marista Paranaense, o recomendado é trabalhar o contexto histórico com os estudantes, separando a parte romantizada dos filmes. “Apesar de muitos títulos ‘fantasiarem’ certos aspectos de eventos históricos, a cinematografia sempre será uma maneira muito boa de complementar estudos ou até mesmo incentivar a pesquisa de assuntos de história”, explica.

Carlos Gregório dos Santos Gianelli, professor e historiador do Marista Escola Social Lucia Mayvorne, reforça a importância da variedade de materiais. “O ato de estudar é algo que pode ser vivenciado para além da sala de aula. Ver filmes e seriados, andar pelo seu bairro ou pela sua cidade, e até conversar com outras pessoas também são fontes importantes de memória e conhecimento”, afirma.

De olho nessa premissa, confira sete opções de filmes e seriados para aproveitar o feriado de 21 de abril e ainda estudar a história do Brasil.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

1. Joaquim – Disponível no ClaroTV+

Lançado em 2017, o longa-metragem mostra como um dentista comum de Minas Gerais se torna um relevante herói nacional e consequentemente um mártir. O narrador é ele mesmo, Tiradentes, que volta no tempo para explicar como acabou sendo executado por traição à Coroa Portuguesa, ao liderar a Inconfidência Mineira.

2. Brasil Imperial – Disponível na TVBrasil Play

A série produzida pela Fundação Cesgranrio tem uma temporada e narra acontecimentos que marcaram o período imperial brasileiro. Sob o ponto de vista de um jornalista da época, os episódios mostram a chegada da família real portuguesa, a relação conturbada do imperador com seus parentes, a escravidão e diversos assuntos que permearam o período.

3. A Muralha – Disponível no Globoplay

Esta minissérie retrata o século 17 da história do Brasil. Em um país recém-descoberto, a trama traz as relações entre os bandeirantes, indígenas e portugueses, que desejam os recursos abundantes na nova terra. A muralha é uma referência à Serra do Mar, um grande empecilho para chegar ao centro da nação e um cenário rico em natureza para as relações que se formam entre os personagens.

4. Caramuru: A invenção do Brasil – Disponível no ClaroTV+

Em 1500, os europeus descobrem um novo mundo graças aos avanços náuticos. Assim, o jovem pintor Diogo se encontra em uma caravela que naufraga na costa brasileira. Lá, ele é recebido pela bela índia Paraguaçu e sua irmã Moema, com quem terá um romance inusitado.

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

5. Guerras do Brasil.doc – Disponível na Netflix

Este documentário, divulgado em 2019, conta com cinco episódios sobre confrontos que fizeram a história do Brasil. Especialistas contam, com apoio de imagens de arquivo e ilustrações, detalhes da Guerras dos Palmares, Guerras da Conquista, Guerra do Paraguai, Revolução de 30 e Guerra do Tráfico.

6. Que rei sou eu? – Disponível no Globoplay

Ambientada em 1786, num fictício país europeu, a novela Que rei sou eu? aludia à Revolução Francesa para fazer uma paródia do Brasil, além de refletir o momento histórico vivido pelo país, que se preparava para a primeira eleição direta para presidente da República após quase 30 anos. Apesar de ambientada no século 18, a novela fazia referências à contemporaneidade, e explorou temas da realidade brasileira à época de sua exibição, em 1989.

7. Nos tempos do imperador –Disponível no Globoplay

Pode-se dizer que é uma sequência da novela Novo Mundo, já que cinco personagens da trama continuam nessa nova saga. Agora, o público acompanha um País em construção, 30 anos após a independência. O imperador Dom Pedro II segue em um casamento de aparências com Teresa Cristina e dividido por seu amor pela condessa Luísa, enquanto tramas paralelas discutem questões importantes dessa época.