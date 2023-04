Curry comanda e Warriors desencantam nos playoffs, Suns viram e 76ers abrem 3 a 0

21/04/2023 | 08:38



"Sejam rápidos sem se precipitar." O pedido do técnico Steve Kerr para os jogadores do Golden State Warriors antes da terceira partida dos playoffs da NBA contra o Sacramento Kings deu muito certo e finalmente a equipe ganhou a primeira na série após sair atrás com 2 a 0. Em noite de Stephen Curry no ataque e Kevon Looney na defesa, além de muitas vaias para Domantas Sabonis, o time da Califórnia dominou o placar do início ao fim para celebrar os 114 a 97 na Chase Center.

Sem o pivô Draymond Green, suspenso por um pisão no peito de Sabonis no jogo passado, coube a Looney parar o pivô lituano. E o camisa 5 deu conta do recado de maneira exemplar. Está certo que as vaias a todo momento em que o oponente pegava na bola ajudaram a desconcentrá-lo. Mas o jogador dos Warriors estava firme da marcação, toda hora pressionando e forçando o rival a arremessar de qualquer maneira e cometer diversos erros.

Looney igualou seu recorde de rebotes ao pegar 20 bolas. E por pouco não fez um duplo-duplo, pois apareceu bem na frente para distribuir nove assistências. Algumas delas nas mães de Curry, que assumiu o protagonismo dos atuais campeões para ser o cestinha da partida, com 36 pontos.

O armador a todo momento pedia a bola e acertou 12 de 25 arremessos, sendo seis bolas de três. Não errou nenhum dos seis lances livres e ainda pegou seis rebotes. Ainda buscando melhor ritmo ao perder boa parte do fim da temporada regular, o ala André Wiggins colaborou com outros 20 pontos.

Os Warriors não perderam nenhum dos quatro quartos. O máximo que o Sacramento conseguiu foi igualar o terceiro, em 31 a 31 após ir para o intervalo com doze pontos de desvantagem (53 a 41). Com seus jogadores apagados, os Kings jamais lideraram o placar. O armador De'Aaron Fox foi o melhor do time, com 26 pontos.

"Somos uma equipe muito orgulhosa, sabemos como reagir quando estamos de costas contra a parede", celebrou Looney. "Acho que Draymond sabia. Sem ele jogando, ele sabia como iríamos responder. Ele sabia que poderia contar conosco para defender o garrafão durante sua suspensão", disse. "Estamos ansiosos para tê-lo de volta para a próxima festa", acrescentou.

O quarto jogo, novamente na Chase Center, acontece neste domingo, e os Warriors buscarão o empate para tentar pressionar os Kings na partida de quinta-feira, atrás da virada.

Depois de levar um susto ao perder o primeiro jogo da série contra o Los Angeles Clippers em seus domínios, o Phoenix Suns recuperou a vantagem ao virar a série para 2 a 1 com maiúscula vitória por 129 a 124 na Crypto Arena, na Califórnia, nesta quinta-feira.

Devin Booker levou a melhor na batalha dos armadores ao anotar 45 pontos para os Suns, diante de 42 de Norman Powell, o sexto homem dos Clippers. Kevin Durant colaborou com outros 28 em noite apagada de Cris Paul, autor de somente 11 pontos.

Já o Philadelphia 76ers deu mais um passo para "varrer" (ganhar de zero) o Brooklyn Nets. Na Barclays Center, em Nova York, com um último quarto forte, buscou a virada para 102 a 97 e ficou a uma vitória de fechar a série.

Buscando reação, os donos da casa chegaram ao quarto decisivo com 82 a 76 após ir ao intervalo perdendo por 58 a 47. Mas não conseguiram segurar a vantagem. Tyrese Maxey fez 25 pontos e comandou os visitantes. James Harden anotou mais 21 pontos enquanto o pivô Joel Embiid pegou 10 rebotes na defesa e fechou com duplo-duplo ao anotar 14 vezes.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA QUINTA-FEIRA:

Golden State Warriors 114 x 97 Sacramento Kings

Los Angeles Clippers 124 x 129 Phoenix Suns

Brooklyn Nets 97 a 102 Philadelphia 76ers

SEXTA-FEIRA

Atlanta Hawks x Boston Celtics

New York Knicks x Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets

SÁBADO

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Los Angels Clippers x Phoenix Suns

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies