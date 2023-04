Três unidades do Bom Prato começam a atender aos fins de semana na região

Da Redação



21/04/2023 | 08:39



A partir desta sexta-feira (21), mais unidades da rede de restaurantes Bom Prato passarão a atender a população nos fins de semana e feriados. Serão 21 restaurantes ao todo. o que inclui as unidades do Centro de Santo André, do Centro de São Bernardo e de Diadema, no Grande ABC.

A ampliação do atendimento do programa faz parte de um conjunto de medidas adotadas pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social para combater a fome e a insegurança alimentar em São Paulo. Na Capital, as unidades que funcionarão neste feriado serão: 25 de Março, Campos Elíseos (Rua Mauá, 66 e Praça da República), Brás, Guaianases, Lapa, São Mateus, Capão Redondo, Santo Amaro, Limão e Santana. Ao todo, serão mais de 20 mil refeições diárias.

Já no Interior e Região Metropolitana, os restaurantes que estarão abertos serão: Carapicuíba, Guarulhos, Rio Claro, Taubaté, Bauru, Campinas, São José dos Campos e Santos I.

Todas as unidades servirão café, almoço e jantar, exceto os restaurantes do Grande ABC que ofertarão café e almoço no formato de marmitex. O valor das refeições na rede Bom Prato é de R$ 0,50 para o café da manhã e R$ 1,00 o almoço e jantar.

Criado em 28 de dezembro de 2000, o programa Bom Prato tem como objetivo oferecer refeições a um custo acessível à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade. Atualmente, conta com 107 unidades instaladas no Estado, sendo 73 fixas e 34 móveis.