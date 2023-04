Prefeitura interdita bares por problemas de barulho

Da Redação



21/04/2023 | 08:26



Em continuidade às ações que visam combater os problemas de poluição sonora, a Prefeitura de Santo André e a Fiscalização Ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) realizaram a interdição de duas casas noturnas, no bairro Jardim, nesta quinta-feira (20).

Os locais já possuíam histórico de reclamações junto à autarquia, além de advertências e multas, informou a assessoria do governo municipal. O primeiro estabelecimento promovia shows com música ao vivo e não possuía tratamento acústico no ambiente.

Durante os eventos, o passeio público também ficava obstruído. A segunda casa noturna também realizou eventos com música ao vivo que adentravam a madrugada, gerando reclamações constantes dos moradores do entorno. Foram colocadas barreiras de concreto na entrada dos locais e adesivos informativos que indicam a interdição.

Para que possam proceder com a desinterdição, os responsáveis deverão quitar as autuações em aberto, realizar as adequações acústicas necessárias, além de assinar termo de compromisso de adequação ambiental.

Munícipes que são afetados por barulho excessivo em bares, casas noturnas, templos religiosos e escolas de samba podem abrir reclamação no site do Semasa, no link www.semasa.sp.gov.br/servicos-ao-usuario, 24 horas por dia, incluindo horários noturnos, fins de semana e feriados. A recomendação é de que a denúncia, feita de forma sigilosa, ocorra no momento em que acontece o problema.