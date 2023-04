Deslizamento deixa 4 pessoas soterradas em Santo André

Da Redação



21/04/2023 | 08:18



Um deslizamento de terra na Rua dos Missionários, em Santo André, deixou quatro pessoas soterradas no começo da manhã desta quinta-feira (20).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram resgatadas sem ferimentos graves e duas recusaram atendimento médico por apresentarem apenas escoriações. A Defesa Civil atua na avaliação estrutural das casas próximas para saber se há riscos de desabamentos. O deslizamento atingiu três moradias e uma ficou totalmente destruída. O local estava encharcado por causa das chuvas fortes dos últimos dias e ainda havia “lançamento de esgoto no talude”, o que pode ter provocado o deslizamento.

A Prefeitura de Santo André informou, por meio de assessoria de imprensa, que as vítimas “serão encaminhadas para a Assistência Social para recebimento de benefício financeiro e a Defesa Civil entrará com ajuda humanitária.”

O Poder Executivo do município afirmou ainda que a área é mapeada como de risco para deslizamento de terra. O local, segundo a Prefeitura, é de propriedade da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), pertencente ao Governo de São Paulo.

Questionada, a CDHU afirmou que enviou equipe técnica ao local e “ que a área já foi desocupada diversas vezes sendo a última em 2019. Há um mandado judicial para a reintegração de posse da área ocupada.”