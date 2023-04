Obituário - 23 de abril de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/04/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Wanda Pannunzio Nunes, 93. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Miguel Suniga, 90. Natural de Catequese, distrito de Echaporã (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 17. Memorial Phoenix.

Zenaide Carmo Camargo Sanches, 87. Natural de Jundiaí (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Pensionista. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Carlos Roberto Carrasco Liberal, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Jardim da Colina.

José Nelson Cardoso de Carvalho, 76. Natural de Paripiranga (BA). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antônio Manente Moreno, 75. Natural de Cajamar (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Teresa Ehrlich Ferreira, 75. Natural de Sales (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosa Maria Gonçalves, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Antônio Andrade Della Rosa, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Alto de Santo André. Porteiro. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antônio Paes de Figueiredo, 63. Natural de Canhotinho (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eronivaldo Santana Mota, 57. Natural de Guaratinga (BA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isabel Cristina Garcia, 57. Natural de Santo André. Residia no Jardim São Roberto, na Capital. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alice Ribeiro Campos, 16. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Líder, em São Paulo. Auxiliar de escritório. Dia 17, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

SÃO BERNARDO

Dirce Liamar Medici Elias, 93. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Antônia Bernardino Alface, 91. Natural de Gália (SP). Residia na Vila Rosa, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Estelina Barbosa de Amorim, 79. Natural de São Bento do Una (PE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Maria Irene da Cunha, 74. Natural de Castilho (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Nereu Donizte Lopes, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17. Memorial Phoenix.

Jaime Soares Correia, 62. Natural do Estado do Mato Grosso. Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Ester Souza Alves, 54. Natural de Corguinho (MS). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

DIADEMA

Manoel Raimundo de Andrade, 81. Natural de Timbaúba (PE). Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Lourdes Higino, 63. Natural de Barra Longa (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Vale da Paz.

MAUÁ

Lourdes Mateus Ferreira, 74. Natural de Ituverava (SP). Residia no bairro Nova Mauá, em Mauá. Dia 17, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Marilza Anjo Gama Bidoia, 62. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 17, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Maria de Lourdes Ramos, 72. Natural de Panela (PE). Residia em Ribeirão Pires. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.