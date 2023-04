Após reunião com MST, Haddad deixa gabinete da Fazenda em SP sem dar declarações à imprensa

20/04/2023 | 19:14



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou o gabinete na avenida Paulista após reunião com lideranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que durou cerca de uma hora.

O encontro ocorreu em meio a ocupações realizadas pelo movimento, incluindo propriedades da Suzano e uma área de pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O ministro, assim como os convidados do MST, deixaram, contudo, a reunião sem dar declarações a jornalistas que esperavam o término do encontro.

Cinco representantes do MST participaram do encontro, entre eles, o coordenador nacional do MST, João Paulo Rodrigues, que participou da coordenação da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República.