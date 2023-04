Corinthians contrata o técnico Cuca para substituir Fernando Lázaro

20/04/2023 | 17:07



O Corinthians ficou por pouco tempo sem técnico. Depois de tirar Fernando Lázaro do cargo, a diretoria agiu rápido e acertou a contratação de Cuca para o comando técnico da equipe. Aos 59 anos, será a primeira passagem do treinador, que já dirigiu mais de uma vez Palmeiras, São Paulo e Santos. O contrato é válido até 31 de dezembro deste ano.

Junto a Cuca, chegam Cuquinha, seu auxiliar técnico, e Daniel dos Santos Cerqueira, analista de desempenho, que se juntarão à comissão técnica permanente do clube, para a qual voltou Fernando Lázaro depois de uma experiência curta como técnico do time alvinegro.

Cuca se tornará o oitavo técnico da história a treinar os quatro grandes de São Paulo. Vai se juntar a Aymoré Moreira, Carlos Alberto Silva, Émerson Leão, Nelsinho Baptista, Osvaldo Brandão, Oswaldo de Oliveira e Rubens Minelli.

Com um currículo de quase 25 anos como técnico, Alex Stival, o Cuca, tem em sua galeria de conquistas uma Libertadores e uma Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, clube em que registrou sua passagem mais vitoriosa, e o Brasileirão, que conquistou pelo Palmeiras.

Natural de Curitiba, o treinador tem mais de duas décadas de carreira à beira do gramado. Ele começou sua trajetória como treinador em 1998 no Uberlândia. Até 2013, quando ergueu o troféu da Libertadores, carregava a pecha de azarado, por montar bons times, mas sempre bater na trave.

As críticas mais recentes direcionadas ao técnico dizem respeito à sua disposição em interromper seus trabalhos, como fez no Palmeiras, Santos e Atlético Mineiro. Posteriormente, ele retornou aos três e, em todas as ocasiões, as suas equipes não renderam como antes e ele acabou demitido.

Cuca também é conhecido por suas superstições e seu lado folclórico. Nos tempos de Palmeiras, não tirava a calça vinho, uma espécie de talismã, por entender que dava sorte e chegou a proibir os ônibus de seus times de entrar de ré no estádio em dia de jogo porque considerava dar azar. Católico fervoroso, usava com frequência uma camisa alusiva à Nossa Senhora e sempre carregava consigo um terço.

"Tenho até um episódio que foi na minha maior vitória na China. Eu estava com a camisa de Nossa Senhora, o jogador me perguntou quem era aquela mulher bonita. Expliquei para ele que era a mãe de Jesus. Fomos campeões e esse zagueiro fez o gol aos 48 minutos do segundo tempo. Ele me abraçou, eu estava com a camisa e ele disse: my mother (minha mãe). Isso me arrepia", contou Cuca em uma entrevista.

CONDENAÇÃO POR RELAÇÃO SEXUAL COM MENOR DE IDADE

Cuca se envolveu em controvérsia ainda quando era jogador. Em 1987, em Berna, na Suíça, o então meio-campista do Grêmio foi detido com os também atletas Eduardo Hamester, Henrique Etges e Fernando Castoldi, sob a acusação de manter relação sexual com uma menina menor de idade, de 14 anos.

Os jogadores permaneceram em cárcere por 30 dias. Fernando foi o primeiro a ser liberado, já que a sua participação no ato não foi comprovada. Dois anos mais tarde, Cuca acabou condenado a 15 meses de prisão e ao pagamento de US$ 8 mil. Em matéria publicada à época pelo Estadão, o atual treinador disse que o episódio o fez adquirir "experiência e maturidade". Ele nega qualquer participação.