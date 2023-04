Governo de SC concede cargo de confiança para filha de Michelle Bolsonaro

20/04/2023 | 16:54



Letícia Marianna Firmo da Silva, de 20 anos, filha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, foi nomeada na última sexta-feira, 14, para atuar em cargo de confiança na Secretaria Executiva de Articulação Nacional (SAN), em Brasília. O cargo é concedido pelo governo de Santa Catarina e a nomeação consta no Diário Oficial do Estado.

A enteada do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro atuará como assistente de gabinete do governador Jorginho Mello (PL), com salário-base mensal de aproximadamente R$ 13 mil.

A SAN afirmou, por meio de nota oficial, que "Letícia Marianna Firmo da Silva foi contratada para o cargo de assistente de gabinete, com carga horária de sete horas e presta serviço como qualquer outro servidor da Secretaria de Articulação Nacional, que atua com uma equipe eminentemente técnica para produzir benefícios aos catarinenses". Ainda de acordo com o órgão, Letícia começou a trabalhar presencialmente no dia em que foi nomeada.

A assessoria do Governo do Estado de Santa Catarina (SECOM) informou à imprensa que Letícia Firmino, nova servidora da SAN, já tem experiência na função de assistente de gabinete. E frisou que a nova funcionária será devidamente cobrada como qualquer contratado.

Ainda segundo a nota, a nova assistente de gabinete vai desempenhar funções como: protocolar a entrada e saída de documentos oficiais, digitar atas de reuniões e acompanhar a agenda da Secretária de Articulação Nacional.