Boninho anuncia abertura das inscrições para o BBB24 e promete novidade: Vai ter camarote, pipoca e também...

20/04/2023 | 16:10



Hey brothres, hey sisters! As inscrições para a próxima temporada do BBB já vão abrir - é o que disse Boninho em um vídeo publicado nesta quinta-feira, dia 20.

Na mensagem, o diretor anunciou que a abertura vai acontecer durante o programa ao vivo, na próxima sexta-feira, dia 21. O diretor também revelou que terão novidades.

É amanhã a gente vai abrir as inscrições para o Big Brother Brasil durante o programa! Vão ser por enquanto só 35% das vagas. Prepara o seu vídeo, conta para a gente a sua história e como você é, de cara lavada, sem efeito, que é isso que a gente quer. Neste ano vai ter camarote, pipoca e também... Essa não posso contar ainda, mas é mais espaço para vocês que querem curtir o Big Brother.

Tentando resolver os problemas...

O Globoplay fez algumas perguntas aos usuários, nos últimos dias, para tentar entender melhor onde a emissora pode ter errado com o BBB23. Já que o reality show tem perdido cada vez mais audiência.

De acordo com o Metrópoles, as perguntas iam desde o que o público achou do elenco, das provas, do número de big fones, até mesmo sobre a apresentação de Tadeu Schmidt.

Eita!