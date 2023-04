Looke: veja as estreias que chegam ao serviço de streaming

Da Redação

O Looke, plataforma de filmes e séries, divulga os destaques que ficam disponíveis para os assinantes em 20 de abril. O principal lançamento da semana é “Cold Brook – De Volta para Casa“, título original Looke ganhador de três prêmios em festivais de cinema. Estrelado e dirigido por William Fichtner, o longa narra a saga de dois funcionários de um museu universitário para levar um homem de volta às suas terras, mesmo que isto signifique arriscar suas carreiras e a estabilidade de suas famílias.

Ainda entre os recomendados estão os títulos exclusivos “A Bravura de Molly“, “O Passado” e “Bender – O Golpe Final“, além da comédia “Diversão a Três” e do infantil “Nina e os Guardiões“, com voz de Larissa Manoela.

Cold Brook – De Volta para Casa (Cold Brook) | Aventura

Sinopse: Ted e Hilde, dois funcionários de um museu universitário de uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos, embarcam em uma extraordinária aventura para ajudar um estranho a voltar para casa e reencontrar o amor de sua vida.

Direção: William Fichtner

Elenco: William Fichtner (Crash: No Limite), Harold Perrineau (Matrix – Reloaded), Kim Coates (A Ilha da Fantasia) e Robin Weigert (Deadwood: Cidade sem Lei)

A Bravura de Molly (The Drover’s Wife: The legend of Molly Johnson) |Suspense

Sinopse: Baseado no famoso conto do escritor Henry Lawson. Em 1893, no Outback australiano, a grávida Molly Johnson luta para criar seus filhos e sobreviver à fome e a vida selvagem enquanto seu marido está longe. Ela forma um vínculo com Yadaka, um fugitivo aborígene que a ajuda no nascimento e no enterro de seu bebê natimorto. Quando o sargento Nate descobre que o marido de Molly, na verdade, está desaparecido, ele envia seu assistente Leslie para investigar a situação.

Direção: Leah Purcell

Elenco: Leah Purcell (Wentworth – Por Trás das Grades), Rob Collins (Resgate) e Sam Reid (Esquecido em Belfast)

O Passado (The Bygone) | Suspense

Sinopse: Quando uma jovem mulher desaparece nos campos da Dakota do Norte, um caubói parte para descobrir o que aconteceu e acaba descobrindo um mundo obscuro de ganância, violência e tráfico de pessoas.

Direção: Graham Phillips e Parker Phillips

Elenco: Ritchie Coster (Batman-O Cavaleiro das Trevas), Shawn Hatosy (Animal Kingdom), Jacqueline Toboni (Grimm, The L Word: Generation Q) e Graham Phillips (XOXO – A Vida é uma Festa)

Bender – O Golpe Final (Bender: Poslednyaya Afera aka Bender – The Final Sacam) | Ação

Sinopse: Ibrahim Bender e Ostap ficaram famosos demais e agora são procurados pela polícia de dois países: Rússia e Turquia. Em busca do cetro, eles terão que se disfarçar de artistas de circo, terroristas e até como duas senhoras viajando em um navio até chegarem à Turquia. Enquanto isso, a mãe de Ostap está presa às garras do sombrio satanista Crowley, que trata seus hóspedes ricos com o sangue de mulheres imigrantes pobres e crédulas. Por uma incrível coincidência, a varinha dourada acaba no tesouro de Crowley. A busca pela joia terminará em um sinistro castelo medieval.

Direção: Igor Zaytsev

Elenco: Aram Vardevanyan, Sergey Bezrukov e Taisiya Vilkova

Diversão a Três (The Unicorn) | Comédia

Sinopse: O que você faz quando seus pais têm uma vida sexual mais excitante do que a sua? É o que Caleb e Malory descobrem na festa de bodas de prata dos pais dela, a receita para um casamento longo e feliz: sexo a três! Mas essa nova experiência divertida e inocente toma um rumo intenso, expondo problemas de relacionamento mais profundos e ameaçando o futuro do jovem casal.

Direção: Robert Schwartzman

Elenco: Lauren Lapkus (Orange Is the New Black), Nicholas Rutherford (Jogos Vorazes) e Lucy Hale (Pretty Little Liars)

Nina e os Guardiões | Animação

Sinopse: Nina é uma menina de seis anos que vive com seus pais em uma reserva florestal. Ao ser escolhida pelos espíritos da natureza, ela é presenteada com um colar que a permite se comunicar com todos os animais, além de enxergar e interagir com os Guardiões da Natureza. Com a ajuda deles e do colar mágico, Nina viverá várias aventuras, ao mesmo tempo que tentará proteger e cuidar da natureza e das pessoas que convivem com ela.

Direção: Carlos Vizeu

Vozes de: Larissa Manoela (Carroussel), Mariana Borges (A Lei do Riso: Crimes Bizarros) e Felipe Carneiro