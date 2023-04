Lula antecipa viagem a Portugal e Espanha; confira detalhes da agenda

20/04/2023 | 15:30



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá ter, em sua viagem à Europa, encontros com o rei da Espanha, Filipe VI, com o primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro português, António Costa. A viagem foi antecipada para a noite desta quinta-feira, 20 - inicialmente, o presidente embarcaria na sexta.

Antes, pela manhã, o petista participou, no Palácio do Planalto, da Cúpula Virtual do Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima. Às 11 horas, Lula estará na cerimônia para liberação de recursos às entidades filantrópicas de Saúde e, às 15 horas, fará um telefonema para o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

O compromisso ocorreu ainda em meio ao impacto das declarações do presidente sobre a Guerra na Ucrânia, que gerou protestos da União Europeia e Estados Unidos em função da fala de que o bloco estaria "incentivando" o conflito. Em resposta, o porta-voz da Comissão Europeia, Peter Stano, reafirmou que a Rússia é a agressora e que o bloco não alimentou o confronto.

Lula terá compromissos em Portugal de 22 a 25 de abril e, na Espanha, de 25 a 26. O rei espanhol deve recebê-lo para um jantar ou um almoço, ainda não há definição. O encontro com Pedro Sánchez provavelmente será por volta das 11h do dia 26.

A reunião bilateral entre Lula e Rebelo de Sousa será às 11h30 do dia 22. Às 13h, o presidente brasileiro almoça com António Costa. No dia 24, em Matosinhos, próxima à cidade do Porto, Lula e o primeiro-ministro português, António Costa, participam de encontro empresarial. Serão 150 representantes do setor produtivo, metade do Brasil e metade de Portugal.

As áreas prioritárias do encontro serão comércio e investimento, energia, mobilidade, tecnologia e inovação e saúde. Depois, os empresários participarão de almoço bancado pelo Banco do Brasil.

Lula e Costa não participam dessa segunda parte. Eles voltam para Lisboa em um avião KC 390, fabricado pela brasileira Embraer. Portugal está comprando aeronaves desse modelo. O petista também deverá visitar a Ogma, indústria do ramo aeronáutico.

No dia seguinte, 25 de abril, o presidente brasileiro viajará a Madri, onde terá uma série de compromissos políticos e um encontro com empresários espanhóis.

Os detalhes da agenda empresarial em Madri ainda estão sendo finalizados. A expectativa de é que o evento seja nos moldes do encontro realizado em Portugal, inclusive com áreas prioritárias semelhantes.

Essa será a quarta viagem internacional do atual mandato de Lula. Depois da posse, ele visitou Argentina e Uruguai. Em seguida, foi aos Estados Unidos.

O mais recente compromisso do petista fora do Brasil foi sua visita à China, viagem com agenda econômica mais consistente até o momento.

Na ocasião, o petista foi criticado por declarações polêmicas. Ele pediu para que os Estados Unidos e a Europeia parassem de incentivar o conflito na Ucrânia por meio do fornecimento de armas e criticou a hegemonia do dólar no comércio internacional.