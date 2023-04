Feriado de Tiradentes: Veja o que abre e o que fecha em São Paulo

20/04/2023 | 15:23



Em razão do feriado prolongado da Tiradentes nesta sexta-feira, 21, alguns serviços de São Paulo, assim como de diversos municípios brasileiros, terão o funcionamento alterado. Os serviços de saúde da cidade terão mudanças no atendimento ao público e o rodízio municipal de veículos ficará suspenso no dia.

Rodízio de veículos

O rodízio municipal de veículos não vigora nesta sexta-feira, em razão do feriado de Tiradentes. Ele volta a valer na segunda-feira, 24.

Também não vigoram as demais restrições existentes na cidade:

Rodízio de veículos pesados (caminhões)

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC)

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF)

As faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas, segundo a Prefeitura de São Paulo.

A ciclofaixa de lazer será ativada nesta sexta-feira e no domingo, 23.

Transporte público

A São Paulo Transporte (SPTrans) afirma que na sexta-feira, o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será das 6h às 22h, exceto no Terminal Santo Amaro, que está temporariamente com funcionamento das 6h às 20h. Já as lojas Jabaquara, Santana e o Posto Central da SPTrans estarão fechados.

A frota do sistema de transporte público municipal no feriado de Tiradentes será correspondente aos sábados, com cerca de 6,6 mil ônibus em circulação.

Saúde

As Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, funcionam normalmente, inclusive para a vacinação contra a covid-19, influenza e multivacinação. No sábado, 22, a imunização ocorrerá nas AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h.

Veja a seguir os equipamentos que estarão abertos durante o feriado:

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) - das 7h às 19h

AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas - das 7h às 19h

Hospitais Municipais (HMs)

Hospitais Dia - tanto os que atuam 12h quanto os que atuam 24h

Prontos-socorros Municipais (PSMs)

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192

Laboratório de Emergência Toxicológica (LET)

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue)

Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

"Funcionarão para demandas internas os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) III. Estarão em regime de plantão a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) e a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap)", afirma a prefeitura.

Os quatro hospitais veterinários públicos (norte, sul, leste e oeste) permanecerão fechados durante o feriado.

Doação de sangue

Neste feriado, algumas unidades vão manter atendimento diferenciado. Clique aqui para mais informações.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirma que não haverá atendimento nas agências bancárias nesta sexta-feira.

"As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos dos bancos (internet e mobile banking). As contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e os carnês com vencimento no dia do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil", informa a instituição.

Poupatempo

Os postos localizados em todo o Estado de São Paulo estarão fechados nesta sexta-feira, devido ao feriado de Tiradentes, mas voltam a funcionar normalmente no sábado. Vale lembrar que o atendimento presencial é feito apenas com agendamento prévio, que deve ser solicitado de maneira totalmente gratuita, sem nenhum custo, pelos canais oficiais do programa.

As opções digitais continuam acessíveis a qualquer hora e lugar no portal, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou ainda pelo Assistente Virtual chamado "P", que atende no portal e também via WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974, de acordo com o Poupatempo.