Alec Baldwin embarca em aeroporto para retomar gravações de filme Rust um ano e meio após morte em set

20/04/2023 | 15:10



Um ano e meio após a trágica morte de Halyna Hutchins no set de filmagem de Rust, Alec Baldwin retomou as gravações do filme. O ator chegou a ser acusado de homicídio por ter sido o portador da arma que disparou o tiro acidental que tirou a vida da diretora de fotografia. Segundo informações do Daily Mail, o artista foi visto saindo de sua residência com uma equipe de filmagem.

O artista teria embarcado no carro com sua esposa e filhos para deixar os pequenos na escola. Na volta, pegou sua mala, se despediu e partiu ao aeroporto. Não ficou claro se Hilaria acompanhou o marido na viagem.

A produção de Rust parou abruptamente em outubro de 2021, quando uma arma de propulsão segurada por Baldwin disparou um tiro real que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins no set do filme no Novo México. Alec está atualmente enfrentando uma acusação de homicídio involuntário.