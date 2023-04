Gloria Perez elogia desempenho de Jade Picon em Travessia: - Vai fazer carreira

20/04/2023 | 14:11



Gloria Perez não se deixou abalar pela críticas que Travessia está recebendo e rasgou elogios à Jade Picon. Em entrevista à colunista Mariana Morais, a escritora afirmou que a influenciadora demonstrou potencial para interpretar a personagem Chiara desde os testes de elenco.

- Os testes mostraram que Jade tinha potencial e que valia a pena arriscar. É uma menina muito focada, determinada, estudiosa. Jogou-se por inteiro em aprender, em buscar a personagem. Vai fazer carreira, sim.

Ao falar sobre os comentários negativos que Jade recebe, a noveleira citou o BBB:

- Há sempre um espaço para rostos novos. Mas também há sempre uma má recepção do público a quem apareceu primeiro no BBB.

Gloria ainda declarou que as críticas da web não influenciam o roteiro.

- As redes não interferem. Elas brincam com o roteiro, inventando desdobramentos, etc. É engraçado, apenas.

