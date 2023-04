Betfair: 7 brasileiros estão entre os principais favoritos da Libertadores

Da Redação

As expectativas por mais um clube brasileiro como campeão da CONMEBOL Libertadores 2023 são grandes. Após quatro anos consecutivos atuando como protagonistas, os clubes brasileiros já elencam 22 taças erguidas desde a primeira edição, em 1960.

A Betfair, especialista em análises de probabilidades, calculou as chances dos clubes brasileiros passarem de fase e quais são os favoritos para conquistar a “Glória Eterna” em 2023.

A esperança no título de uma equipe brasileira vencer novamente a Libertadores está tão viva que se reflete diretamente no mercado de apostas. De acordo com levantamento da Betfair, sete clubes do Brasil estão entre os dez principais favoritos para levar o título.

Se a probabilidade acontecer nas quatro linhas, esse ‘novo’ título brasileiro poderá ajudar a diminuir a diferença no número de títulos em toda a história da Libertadores: são 25 títulos dos hermanos argentinos contra 22 do Brasil em toda a história do torneio.

E o principal favorito ao título é a equipe campeã de 2022, o Flamengo, que puxa a fila com alta probabilidade de tornar-se o primeiro tetracampeão brasileiro do torneio, com 17% de chances de título, sendo seguido de perto pelo Palmeiras, com 15%, que conquistou a vaga após ganhar o Campeonato Brasileiro de 2022 e na primeira rodada da Copa foi derrotado fora de casa sobre o Bolívar.

Em terceiro aparece o campeão argentino River Plate, com 12%. Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Internacional e Athletico Paranaense estão entre os dez primeiros favoritos entre as 32 classificadas para a edição de 2023.

Confira abaixo o Ranking Betfair de favoritos ao título da Libertadores 2023:

Flamengo – 17% (odd de 4.5) Palmeiras – 14% (5.5) River Plate (ARG) – 12% (6.5) Atlético-MG – 8% (10.0) Boca Juniors (ARG) e Corinthians – 6% (13.0) Fluminense – 5% (15.0) Internacional-RS – 4% (21.0) Athletico-PR, Atlético Nacional Medellin (COL), Racing (ARG), – 3% (26.0)

Vencedores na fase de grupos

A Betfair também calculou também as chances dos clubes conquistarem a primeira posição na fase de grupos do torneio continental. Com o Fluminense e Corinthians garantidos em grupos da morte e Flamengo e Palmeiras favoritos em sua chave, confira o panorama dos clubes brasileiros na primeira fase.

Além de ser principal candidato ao título segundo a probabilidade da Betfair, o Flamengo é favorito a passar em primeiro lugar no Grupo A, são 70% de chances de terminar em primeiro, contra 22% do seu principal rival, o argentino Racing.

Pelo Grupo B, o Internacional aparece com 65% de chances de classificação em primeiro lugar. Nacional do Uruguai com 20% e Independiente Medellín da Colômbia com 18% aparecem com pouco favoritismo ao título do grupo.

No Grupo C, o Palmeiras leva a maior vantagem entre os brasileiros para conquistar a vaga em primeiro lugar: são 75% de chances contra 15% do Cerro Portenho, do Paraguai.

Já a situação do Grupo D, considerado grupo da morte por muitos analistas, o Fluminense aparece como favorito a ser o primeiro colocado com 52%, seguido de perto pelo River Plate, com 42% de chances.

O Grupo E deixa o Corinthians com amplo favoritismo para ser líder do grupo com 48% segundo a análise da Betfair, Argentino Juniors e Deportivo Del Valle, campeão da Sulamericana 2022, lutam com 22% e 20%, respectivamente.

E no Grupo G, Athletico Paranaense e Atlético Mineiro fazem o clássico brasileiro nesta semana. Segundo a análise da Betfair, o favorito para vencer a fase de grupos é o clube mineiro, com 55%. O Rubronegro paranaense, vice-campeão da Libertadores 2022, aparece em terceiro com 22% de chances de terminar em primeiro no grupo.

Pedro é favorito para ser artilheiro do campeonato

O levantamento da Betfair também analisou quem poderá ser o artilheiro da Libertadores 2023. O favorito para a chuteira de ouro é o atacante do Flu, German Cano, que foi artilheiro do Brasileirão 2022. Em segundo aparece Pedro, artilheiro da edição de 2022 com 12 gols, vencida pelo seu clube, o Flamengo.

Outros brasileiros também aparecem como favoritos, veja a lista dos cinco principais favoritos à artilharia da competição.