Amigos próximos de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb acreditam em reconciliação: - Já aconteceu outras vezes

Mariana Goldfarb compartilhou na última quarta-feira, dia 19, o anuncio do término de seu casamento com Cauã Reymond. Através dos Stories no Instagram, a influenciadora revelou que estava encerrando um ciclo, mas que agradecia toda a parceria e aprendizados que teve durante os anos que se relacionou com o ator. Porém, o que chamou a atenção da web foi que o próprio artista demorou algumas horas para se pronunciar sobre o assunto. Os dois comunicados foram compartilhados com textos distintos, mas Cauã também declarou respeito à ex-esposa e pediu que o público os deixe resolver as coisas de maneira discreta e íntima. Eita!

Segundo informações publicadas pelo jornal Extra, o anuncio pegou todos os amigos próximos do casal desprevenidos. Isso porque eles continuavam usando as alianças de casamento e não pareciam estar enfrentando nenhum tipo de crise no relacionamento. Por esse motivo, uma fonte afirmou que aposta em uma reconciliação:

- Já aconteceu outras vezes de eles terminarem e logo voltarem. Existe amor na relação, sem dúvida alguma.

Vale lembrar que Cauã e Mariana terminaram duas vezes publicamente ao longo do relacionamento. A primeira vez aconteceu em 2017, mas, em abril do ano seguinte, já estavam juntos novamente. E quatro meses depois, estavam solteiros novamente. A reconciliação definitiva só aconteceu em outubro de 2018, e o casamento já rolou em 2019.

Para uma amiga próxima ao ator, o comunicado feito por Mariana foi precipitado e não teve conversa com Cauã, por isso ele teria demorado a se pronunciar.

- Cauã odeia esse tipo de exposição. Ela se precipitou.

Texto misterioso...

No dia 13 de abril, os dois completaram quatro anos de casamento, porém nenhum dos dois comemorou a data nas redes sociais. Mas o que rolou, na verdade, foi uma publicação que deixou uma pulga atrás da orelha dos seguidores de Mariana.

Na legenda da matéria compartilhada pela influenciadora, ela explicou:

Escrevi esse texto por amar e ser profundamente grata a todas as mulheres que sabem o significado e poder de suas vozes e que usam a sua força para enaltecer outras mulheres. Obrigada.

O texto em questão foi publicado em sua própria coluna na revista Vogue e fala sobre os sentimentos de Goldfarb. Ao longo do desabafo, ela fala sobre se forçar para se encaixar em lugares onde não sentia que pertencia e se esforçar para não machucar as outras pessoas.

Existem coisas que tem que ser ditas, sabe. É questão de sobrevivência quando acato demais, me anulo demais, finjo demais, me apego demais, concordo demais, tudo isso para não trazer um novo ponto de vista sobre o tema, seja para não contra-argumentar e causar um desconforto [...] Por muitas vezes e em muitas situações me fiz de burra, me fiz inábil, me diminui para caber, para ser aceita, mesmo que dentro de mim estivesse acontecendo tempestade e eu quisesse gritar, era mais comum eu me machucar do que machucar o outro. Até que começou a ficar insuportável me calar [...] Eu estou achando ótimo esse incômodo frequente, porque é a chance que tenho de olhar para o meu barulho interno que foi silenciado por tantas vezes, por tanto tempo, por medo de estar sendo inadequada, insuficiente ou mulher demais para ser ouvida.

Na sequência, Mariana afirma que não tem o objetivo de ferir ou mandar indireta para ninguém, mas sentiu a necessidade de se expressar através das palavras.

Esse texto de hoje não é sobre o outro, e eu sei que é interessante para mim que você leia, se identifique, goste e mande para as amigas. Porém, esse texto de hoje é mais uma das mil formas que venho encontrando na vida para me expressar, conhecer e honrar.