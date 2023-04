Cristiano Ronaldo vendeu carro de luxo mais barato só para conseguir número de telefone de cantora internacional, diz ex-massagista do atleta

20/04/2023 | 13:11



O que você faria para conquistar alguém? Cristiano Ronaldo vendeu até seu carrão de luxo. Calma que a gente te explica essa história. Em entrevista ao podcast Undr The Cosh, o ex-massagista do Manchester United, Rod Thornley, entregou que o atleta vendeu uma Porsche para ele por um preço muito mais barato só para conseguir em troca o número de telefone da cantora Kimberly Wyatt, ex-integrante do Pussycat Dolls.

Ao que parece, o episódio aconteceu em 2008, quando Cristiano fazia parte do time. Ele teria entregado o veículo ao funcionário por apenas 30 mil libras, cerca de 95 mil reais, na época. Sendo que o carro valia o dobro. Ainda segundo o massagista, o atleta ficou apaixonado pela cantora após vê-la se apresentar no programa de TV X-Factor.

E detalhe: no dia seguinte que colocou as mãos na Porsche, Thornley vendeu o automóvel por um preço muito maior e ainda obteve lucros, que não foram divulgados. Enquanto Cristiano não conseguiu conquistar o coração de Kimberly Wyatt.