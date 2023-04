Apple: como descobrir se um iPhone é original?

Bianca Bellucci

20/04/2023 | 12:55



O mercado de smartphones usados cresceu 11,5% em 2022. Segundo um levamento divulgado pela IDC, o número de unidades negociadas subiu de 253,4 milhões em 2021 para 282,6 milhões no ano seguinte.

Na hora de adquirir um aparelho, no entanto, é importante tomar alguns cuidados. Um dos principais é verificar se o modelo é autêntico. Caso você esteja de olho em um celular da Apple, o 33Giga ensina como descobrir se um iPhone é original. Confira!

1. Em seu iPhone, acesse o aplicativo “Ajustes”. Depois, clique em “Geral”.

2. Dê um toque em “Sobre”.

3. Copie o código que aparece em “Número de Série”.

4. Agora, abra o aplicativo do Safari – ou do seu navegador favorito – e acesse o site Check Coverage, da Apple. Dentro dele, cole o número de série do telefone, digite o captcha para provar que você é um humano e aperte “Enviar”.

5. Pronto! Se o site retornar algumas informações sobre o aparelho, como a data de compra, significa que o iPhone é original. Porém, se a página mostrar a mensagem “Número de série inválido”, então o dispositivo é falso.

Veja em capturas como descobrir se um iPhone é original:

Passo 1 | Crédito: Reprodução/iOS Passo 1 | Crédito: Reprodução/iOS × Passo 2 | Crédito: Reprodução/iOS Passo 2 | Crédito: Reprodução/iOS × Passo 3 | Crédito: Reprodução/iOS Passo 3 | Crédito: Reprodução/iOS × Passo 4 | Crédito: Reprodução/iOS Passo 4 | Crédito: Reprodução/iOS × Passo 5 | Crédito: Reprodução/iOS Passo 5 | Crédito: Reprodução/iOS ×