Joelma explica motivo de não ter namorado desde fim de relacionamento com Ximbinha

20/04/2023 | 12:11



Abriu o coração! Joelma conversou com o Fofocalizando na última quarta-feira, dia 19, e ao longo do programa abordou diversos assuntos sobre sua vida pessoal e carreira. A cantora foi questionada sobre seu passado e o relacionamento com Ximbinha, e foi quando ela foi sincerona e não poupou palavras:

- A gente tem que deixar para trás. A gente tem que viver o novo. As coisas não nos fazem bem, a gente têm que deixar seguir. Eu escolho perdoar, afirmou.

Vale lembrar que os dois artistas foram casados por 18 anos e, juntos, têm dois filhos, Yago e Yasmin. No bate-papo, Joelma também revelou que o mais velho decidiu ir morar com o pai, mas que ela entende e respeita a decisão apesar de todas as brigas com o ex.

E por falar em briga, os cantores travaram um embate para conseguirem o direito de usarem o nome Calypso. A loira afirmou que conhecia seus direitos e não podia abrir mão de todo o seu passado sem lutar. E com muita maturidade, Joelma encara todos os perrengues e problemas que enfrentou como uma forma de crescimento e aprendizado. Uau!

Mas como será que anda o coraçãozinho?

Há alguns anos sem assumir nenhum relacionamento público, a Rainha do Bate-Cabelo contou que está procurando um novo amor. Mas, como já diria a musiquinha de Hotel Transilvânia, ela ainda não sentiu aquele tchan com ninguém. E isso talvez se deva ao gosto peculiar de Joelma:

- Não encontrei a pessoa certa. Tem que ser um negócio sério. Tem que ter muita conexão, beijo é algo muito especial. Beijar por beijar, não beijo não. Eu gosto de homem feio.

Eita! E ainda vale lembrar que a artista está super focada em seu novo projeto, o DVD Isso É Calypso Tour. A produção foi toda montada para os fãs reviverem os anos de ouro da banda e matarem a saudade de Joelma nos palcos.