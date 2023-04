Suzana Pires desiste de participar de acusação contra Marcius Melhem

20/04/2023 | 12:11



Suzana Pires desistiu de fazer parte do grupo de oito mulheres que acusa Marcius Melhem de assédio sexual. Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, a atriz não gostou da posição em que se encontrava no processo, por acreditar que se encaixaria melhor como testemunha do que como acusadora.

Com isso, a atriz não fará mais parte de nenhuma das páginas do longo processo contra o humorista. A ideia da advogada do caso era usar a história de Suzana como forma de comprovar que Melhem tinha uma espécie de modus operandi, ou seja, sempre agia da mesma forma com suas vítimas.

Para isso, ela deveria relatar um caso que presenciou em 2010, quando Melhem a recepcionou apenas de cueca em uma reunião com a equipe do programa Os Cara de Pau. O hábito era bem comum entre a equipe.

Cerca de um ano depois, em 2011, Suzana teria trocado de núcleo por não gostar do clima e das brincadeiras que eram feitas no ambiente de trabalho - que era composto só por homens.