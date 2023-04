Ana Maria Braga abre Mais Você mandando mensagem reconfortante para Preta Gil: Posso te garantir que vai passar

20/04/2023 | 12:10



Não é novidade que Preta Gil está enfrentando um período difícil por conta do tratamento contra o câncer de intestino. Contudo a situação ficou ainda mias tensa desde que os rumores do término de seu casamento com Rodrigo Godoy começaram a circular na web e um vídeo do personal trainer voltando de viagem ao lado da estilista da cantora veio à tona, acendendo rumores de traição. Em solidariedade com a artista, Ana Maria Braga decidiu abrir o Mais Você desta quinta-feira, dia 20, mandando uma mensagem de apoio.

- Estou abrindo o programa mandando um recado muito especial para a Preta. Eu e o Brasil estamos torcendo por você, acompanhando os seus percalços nesse momento. A vida é uma gangorra e a gente sabe disso.

E continuou:

- Posso te garantir que vai passar. Passa de verdade. Tanto o bom como o ruim. Fica bem e um beijo no coração.