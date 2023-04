Palavra do Leitor

Da Redação



20/04/2023 | 11:28



Furtos em cemitérios

Gostaríamos de fazer uma reclamação com relação à segurança do Cemitério da Paulicéia, onde a família tem um túmulo. Anteriormente, já tinham sido furtados dois vasos de metal e um respiro, que a minha família substituiu por itens de pedra. Mas neste mês de abril, notamos dois furtos. No primeiro, dia 6, furtaram a placa de bronze com o nome do meu primo, Henrique Thomaz. Hoje (ontem), percebemos que foram furtadas as placas de bronze com o nome da minha tia, Aparecida Villioni Tomaz, dos meus avós, Maria Lamboya e Paulo Thomas da Silva, além de uma imagem com a face de Jesus Cristo. Lavramos um boletim de ocorrência e contatamos a GCM por e-mail, mas contamos com a publicidade e respeitabilidade do Diário para reforçar o problema de falta de segurança nos cemitérios, em especial o do Bairro Paulicéia, em São Bernardo, que causa mais do que prejuízos financeiros, atingindo nossas emoções e a memória dos nossos entes queridos.





Maria Fernanda - São Bernardo





Scania

‘Scania adota semana de três dias em S.Bernardo após quedas nas vendas’ (Economia, ontem). Scania, uma empresa que faz de seus colaboradores moeda de troca. Meu filho trabalhou lá, fez muitas horas extras e, na hora de ser reconhecido e efetivado, foi demitido – e muito obrigado por sua dedicação à empresa!

Laerte Moreno - Mauá

Direito à propriedade

Não vi na mídia nenhuma notícia de prisão e indenização dos danos causados no fim de fevereiro nas três fazendas baianas de propriedade da Suzano Celuloso. Alguém pode explicar? Será que foi mais uma fake news? Será verdade que consta na Constituição que o “direito de propriedade é sagrado”, é causa pétrea, não pode ser alterado ou abolida por emenda?

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)





Direito de saber

Durante as campanhas eleitorais o ex-presidente Bolsonaro foi impedido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de divulgar vários assuntos espinhosos contra seu oponente. Não podia divulgar que Lula, várias vezes, se manifestou a favor do aborto. Apoiava o MST, que hoje vem invadindo terras produtivas e cujo líder Stedile teve lugar de honra no avião presidencial em viagem à China. Sempre foi amigo de ditadores pelo mundo afora, o que agora se confirma. Foi à China em viagem oficial, recebeu empréstimos que, se não cumprirmos exigências, Deus sabe lá o que daremos em troca. Vem agradando o presidente Putin, da Rússia, nessa loucura de guerra contra a Ucrânia e recebeu com honras seu representante, que após encontro sigiloso com Lula rumou para a Venezuela, Nicarágua e Cuba, três governos totalmente ditatoriais. Agora pergunto: o eleitor não tinha direito de saber das tendências do candidato em que ia votar? Qual o nome podemos chamar essa interferência do TSE no processo eleitoral?

Beatriz Campos - Capital