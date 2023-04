Demagogia barata

Da Redção



20/04/2023 | 11:20



Faz duas semanas que o prefeito Orlando Morando (PSDB) se comprometeu a colocar pelo menos um guarda-civil em cada unidade da rede municipal de ensino de São Bernardo. A medida tem o propósito de evitar que se repita na cidade episódio de violência em escolas como os que chocaram o Brasil a partir da Capital paulista e de Blumenau, Santa Catarina. Até hoje, porém, a promessa não saiu do papel. Ao que tudo indica, dados os mais recentes acontecimentos, o chefe do Executivo anunciou o projeto de improviso, em mais um de seus conhecidos arroubos verbais, sem se certificar de que possuía a estrutura necessária para implantá-lo. A falta de planejamento atinge, assim, nível preocupante.

Para não passar recibo da desordem que é seu governo, Orlando enviou para aprovação da Câmara, de afogadilho, projeto que institui pagamento especial aos GCMs para que façam, nos horários de folga, bico na proteção das escolas. Mas, sem ter espaço orçamentário para corrigir a afobação verbal, não conseguiu estabelecer valor justo para o serviço extra dos agentes de segurança – os que aceitarem a oferta receberão diária de R$ 316, abaixo do valor estabelecido pelo regime estatutário, de R$ 430. Transferir aos guardas-civis a conta de sua incompetência administrativa é o cúmulo da desfaçatez. Por isso, vereadores deveriam ter barrado o despautério do Executivo – mas, ao contrário, endossaram-no.

Sem nenhum tipo de cuidado ou debate mais aprofundado, o chefe do Executivo são-bernardense se aproveitou de momento de comoção nacional para fazer política do mais baixo nível. O combate à violência e ao clima de tensão que se seguiu aos absurdos ataques às unidades de ensino devem ser feitos com toda cautela e cuidado, sob risco de os resultados serem contraproducentes. Assim que soube das ocorrências em São Paulo e Blumenau, Orlando Morando foi um dos primeiros prefeitos no Grande ABC a anunciar a intenção de ampliar a segurança nas escolas por meio de programas municipais, mas as trapalhadas do prefeito desde então não fazem dele um pioneiro, mas um demagogo.