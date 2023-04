Arthur Aguiar revela que desistiu de novela das nove da TV Globo para fazer Rebelde: - Foi a melhor decisão que eu tomei

20/04/2023 | 11:11



Arthur Aguiar participou do The Noite com Danilo Gentili e fez revelações sobre a carreira antes e depois do BBB22. O campeão do reality contou que ainda não gastou o prêmio de um milhão e meio de reais.

- Sobrou. Está guardadinho. Eu deveria ter investido, mas está rendendo CDI mesmo.

E ainda comentou a rivalidade com Jade Picon:

- Era muito mais dela comigo do que eu com ela. Não sei exatamente o porquê. No início a gente começou a formar uma aliança e se conhecer, mas teve um determinado momento que ela decidiu ir por outro caminho. Eu não entendi o porquê exatamente. Acho que ela tinha uma percepção de que talvez não seria tão legal ela se unir a mim. Não encontrei com ela, nunca a vi. Nunca tivemos a oportunidade de conversar sobre.

Um dos papéis mais memoráveis de Arthur foi em Rebelde. O ator disse que desistiu de um papel na novela das nove para atuar na versão brasileira do clássico.

- Foi a melhor decisão que eu tomei. Achei que nunca mais ia pisar lá [Globo]. Mas depois fiz outras novelas.

E relembrou o sucesso do grupo musical:

- A gente chegou, em Brasília, a fazer show para 80 mil pessoas.

Mas você sabia que Aguiar já foi patrocinado pela Xuxa na época em que estava engajado na natação?

- Com dez anos eu fui no Programa da Xuxa e pedi patrocínio e ela me deu patrocínio durante quatro anos, quase. Saí de lá com contrato assinado. A gente está falando de 1998, 1999. Imagina só, para uma criança de dez anos, ganhar mil reais por mês, naquele ano.

Hoje, o famoso não só se dedica à atuação e à música, como também é palestrante:

- Já fiz muitas coisas, para muito pouco tempo de vida. E muitas coisas muito legais. Pensei: Por que não usar minha história, sem contar minha história? Uso a minha vida para fazer as pessoas pensarem na vida delas.