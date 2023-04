Azzy, dançarina de Lui Lourenzo em Vai na Fé, revela que ficou hospitalizada: Os dois últimos dias foram complexos e intensos

20/04/2023 | 11:11



A cantora, atriz e dançarina Azzy usou as redes sociais para revelar que foi hospitalizada. A intérprete de Ivy em Vai na Fé, uma das dançarinas de Lui Lourenzo - personagem de José Loreto, tranquilizou os fãs e disse que dará mais detalhes sobre sua saúde em breve.

Em uma publicação no Instagram, a artista compartilhou um registro em que parece tomando soro na veia e com uma máscara de oxigenação no rosto. Na legenda, escreveu:

Obrigada pelas mensagens de carinho, obrigada pelas orações, estou em repouso e sob cuidados, em breve explico tudo pra vocês, os dois últimos dias foram intensos e complexos mas só de estar conseguindo respirar melhor eu estou grata!!!

Já nos Stories do Instagram, a colega de trabalho de José Loreto conto que já estava em casa:

Oi, gente. Estou em casa já, exausta... Os dois últimos dias foram complexos e intensos. Mas o importante é que eu estou bem melhor. Obrigada pela preocupação de todos.

Durante a madrugada, Azzy escreveu:

Estou com muita dor, nunca imaginei ter que segurar o riso porque dói. Dói para respirar.