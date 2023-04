Fernando Zor já divulgou música de suposto novo affair de Maiara

20/04/2023 | 11:10



Mais um capítulo polêmico da novela do relacionamento de Maiara e Fernando Zor. Depois de boatos de um novo término surgirem na web, parece que a dupla de Maraisa já está é seguindo em frente. Segundo informações do jornal Metrópoles, a sertaneja se envolveu com o também cantor Matheus Gabriel.

Depois que os primeiros boatos começaram, os fãs acabaram desenterrando um vídeo de Zor divulgando uma música do jovem sertanejo. Nas imagens, ele aparece dizendo:

- Oi gente, Fernando por aqui, da dupla Fernando & Sorocaba, passando pra avisar a todos vocês que o Matheus Gabriel tá lançando música nova: Bom Negócio é o nome da moda. Dia 29 gente, valeu!

A publicação teria sido feita no final de 2019, por uma conta de fãs.

Ainda segundo o jornal, Matheus Gabriel estaria acompanhando Maiara em todos os shows dela com Maraisa. Inclusive, ele teria marcado presença na apresentação da dupla em Caldas Novas, Goiás. Em um vídeo, divulgado pela colunista Mariana Morais, do Em Off, o cantor aparece com a sertaneja nos bastidores.

Eita, será que está rolando mesmo?